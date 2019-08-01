В «Аэрофлоте» возмущены выводами о причинах крушения Sukhoi SuperJet в Шереметьево

Аэрофлот считает неприкрытым давлением на следствие информацию ТАСС о том, что причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево стала ошибка пилотов. В авиакомпании заявили, что в предварительном отчете Межгосударственного Авиационного комитета (МАК), опубликованном 14 июня, не было сделано никаких выводов.
«Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам. Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством», — отмечается в официальном заявлении «Аэрофлота».
В авиакомпании попросили должностных лиц, знакомых с расследованием дела, воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения следствия. «Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», — отмечается в заявлении.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в СК РФ опубликовал информацию о том, что основной причиной крушения самолета Sukhoi является ошибка пилотов. Собеседник агентства подчеркнул, что эта версия согласуется с опубликованным ранее предварительным отчетом МАК.
Трагедия с Superjet произошла в Шереметьево 5 мая. В самолет после взлета попала молния, после чего командир принял решение вернуться и совершить экстренную посадку. Во время приземления у лайнера обломилась стойка шасси и пробила топливный бак, самолет загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.