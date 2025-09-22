Жителям Байкальска угрожает сель катастрофического масштаба

Жителям Байкальска и прибрежных районов озера Байкал угрожает сель катастрофического масштаба. Об этом предупредил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Ученые Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%», — сообщил Цыденов. Последний подобный сель был зафиксирован в 1971 году. В зоне потенциального схода селя находятся ключевые транспортные артерии страны: железнодорожная магистраль Транссиб и федеральная автомобильная дорога, соединяющая Москву и Владивосток. В случае катастрофы под угрозой окажутся не только населенные пункты, но и объекты инфраструктуры национального значения. Подобные масштабные селевые потоки происходят в регионе примерно раз в 50 лет.
В зоне риска оказываются и так называемые карты-накопители, где хранится шлам-лигнин и черный щелок Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Сейчас утилизацией и переработкой отходов закрытого БЦБК занимается «Росатом». Однако, как отмечает Цыденов, даже полная ликвидация отходов не устранит угрозу схода селя. Селезащитные сооружения, построенные в советское время, до сих пор выполняют свою функцию — они направляют селевые потоки в безопасное русло. Но их состояние вызывает опасения: бетонные ограждения местами требуют капитального ремонта или даже полного переустройства. По словам главы Бурятии, провести необходимые работы по ремонту и строительству новых селезащитных сооружений сейчас невозможно из-за противоречий между лесным, водным, земельным кодексами и законом об охране озера Байкал.
В июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен упростить строительство и реконструкцию инженерных защитных сооружений, объектов коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог на территории Байкала. Поправки также позволят проводить сплошные рубки на участках с погибшими или пораженными деревьями, чтобы предотвратить распространение вредителей и пожаров.
