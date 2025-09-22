Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пункта ВСУ на юго-востоке Украины

Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения временного пункта дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака была совершена с применением беспилотников «Герань-2» в районе населенного пункта Зеленая Дубрава Сумской области. Об этом сообщили URA.RU. в Минобороны России.

«В результате применения БпЛА „Герань-2“ был нанесен удар по временной дислокации подразделений 156 омбр ВСУ. Цели поражены», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по 138 районам дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также о поражении центров подготовки операторов беспилотных систем. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили более 100 украинских дронов, а в Белгородской области были зафиксированы разрушения и пострадавшие среди мирных жителей после атаки вражеских беспилотников.

