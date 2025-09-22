Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пункта ВСУ на юго-востоке Украины

Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения временного пункта дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака была совершена с применением беспилотников «Герань-2» в районе населенного пункта Зеленая Дубрава Сумской области. Об этом сообщили URA.RU. в Минобороны России.
«В результате применения БпЛА „Герань-2“ был нанесен удар по временной дислокации подразделений 156 омбр ВСУ. Цели поражены», — сказано в сообщении.
Ранее Минобороны России сообщало об ударах по 138 районам дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также о поражении центров подготовки операторов беспилотных систем. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили более 100 украинских дронов, а в Белгородской области были зафиксированы разрушения и пострадавшие среди мирных жителей после атаки вражеских беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.