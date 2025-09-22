Посол РФ объяснил, в чем опасность появления у Польши ядерного оружия

Заявления польского руководства о стремлении обладать собственным ядерным потенциалом являются крайне тревожными. Такое заявление сделал посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
«Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия», — передает слова Гончара РИА Новости. Он добавил, что подобные инициативы способны подтолкнуть мир к опасной черте.
Посол указал на недавнее заявление президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости участия страны в совместных ядерных миссиях НАТО. Также упоминалось, что аналогичные намерения о размещении ядерного оружия выражали в последнее время и власти Литвы.
Опасения, по словам Гончара, вызывают и дискуссии в других странах альянса, включая предложение Франции о создании «ядерного зонтика» для европейских членов НАТО и обсуждения этой темы в Германии. По словам посла, такая тенденция создает серьезные риски для международной безопасности.
