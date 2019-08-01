Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева. Видеозапись обращения опубликовала «Новая газета».
«Пусть звучит откровенно и звонко заявление министру мое: на подмостках, на сцене, на съемках часто носит актер не свое!» — декламирует Ефремов. Таким образом артист раскритиковал административное разбирательство против коллеги по статье о незаконном ношении форменной одежды.
Ранее Смолева арестовали на восемь суток, пишет «Национальная служба новостей». Суд признал его виновным по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а также по ст. 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды»). Артиста задержали во время репетиции в театре после того, как в интернете появился ролик, в котором актер изображает пьяного сотрудника ГИБДД в форме дорожного инспектора. Смолев пояснил, что одежду ему предоставили для съемок в клипе, напоминает телеканал 360.