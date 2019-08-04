Российский поэт заставил прокуроров извиниться из-за стиха, который им не понравился

Краснодарский поэт Максим Дроздов заставил местных прокуроров извиниться за ложные обвинения в экстремизме, который следователи обнаружили в его стихотворении. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«От имени государства приношу Вам извинения за необоснованное уголовное преследование», — говорится в письме прокурора Бондара (имя не указано).
На Дроздова завели уголовное дело по 282 статье еще в 2017 году. Следователи безуспешно пытались доказать, строки стихотворения возбуждают ненависть к атеистам. «Людей нет хуже мерзких атеистов, Мы всё же инквизицию вернём!» — писал в стихотворении Дроздов. Когда дело закрыли из-за отсутствия доказательств, Дроздов подал в суд на прокуратору и потребовал извинений. Краснодарский краевой суд постановил 24 июля, что прокуратора должна извиниться.