В Югре несколько суток ищут пенсионерок, пропавших без вести в лесу

В Югре спасатели и сотрудники полиции ведут поиск двух пенсионерок, которые в Советском и Нижневартовском районе пропали без вести. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.
В Советском районе пожилая женщина 1954 года рождения из поселка Пионерский отправилась вместе со своей сестрой в лес за грибами, однако так и не вышла к машине. «С 11 августа поисково-зональный отряд „Центроспаса-Югории“ вместе с сотрудниками полиции ведут ее розыск в лесном массиве. Пока найти женщину не удалось, но поиски продолжаются», — сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.
Вторая пенсионерка 1943 года рождения пропала в селе Варьеган Нижневартовского района. Ее пришла навестить дочь 7 августа, однако не обнаружила дома. С тех пор ведутся ее поиски в окрестностях поселка и по береговой линии, но и они пока ни к чему не привели. В пресс-службе МЧС Югры корреспонденту «URA.RU» подчеркнули, что спасательные операции продолжаются.