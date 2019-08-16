Югорский мэр запретил подчиненным пользоваться интернетом

Андрей Трубецкой является блогером, так что у него в кабинете выход в соцсети, вероятно, сохранится Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой запретил подчиненным пользоваться интернетом на своих рабочих местах. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Всем пришло письмо, что с 14 августа доступ в интернет будет закрыт. Структурные подразделения должны подготовить служебные записки на имя главы. Там должны быть указаны все запрашиваемые адреса ресурсов. Трубецкой рассмотрит обоснование и примет решение о согласовании. Либо может посчитать доводы неубедительными, и тогда автору письма запрашиваемые сайты не только не подключат, но и пригрозят наказанием», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что чиновники составляют минимальный перечень необходимых сайтов, чтобы лишний раз не навлечь на себя гнев мэра.

В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту «URA.RU» заявили, что речь идет не о запрете, а об ограничении выхода в сеть. «Есть ограничения, которые связаны с развлекательными ресурсами и соцсетями. Они преследуют цель повышения эффективности работы муниципальных служащих», — заявили журналисту агентства в мэрии.

Это уже не первое спорное решение администрации Сургутского района. Ранее «URA.RU» сообщало о попытке мэрии навязать некие правила написания информационных материалов о деятельности чиновников и лично главы муниципалитета ряду СМИ. Однако после резонанса, который вызвала эта история, решение было отменено.