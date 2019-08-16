Пермский театр в последний раз получил премию за Курентзиса

Об уходе Теодора Курентзиса стало известно в конце июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета получил от правительства России премию имени Федора Волкова за театральный сезон 2018—2019 годов, когда худруком учреждения являлся дирижер Теодор Курентзис. Распоряжение о присуждении награды подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Коллегия Минкультуры России в июле 2019 года приняла решение о присуждении премии Пермскому государственному ордена Трудового Красного Знамени академическому театру оперы и балета имени П.И.Чайковского», — говорится в справке к документу. Награда присуждается за предыдущий театральный сезон, который длился с осени 2018 года по весну 2019 года. Информация о присуждении премии театру появилась в конце июля, однако официально об этом стало известно только сейчас. Церемония вручения состоится 23 сентября в Ярославле во время открытия XX Международного Волковского фестиваля.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 20 августа последний рабочий день Курентзиса на посту художественного руководителя Пермского оперного театра. Должность он покидает из-за разногласий с краевыми властями. С 1 сентября дирижер планирует дать концерт с хором MusicAeterna в Санкт-Петербурге.

Курентзис шестикратный обладатель премии «Золотая маска». В 2009—2010 годах он был дирижером Большого театра в Москве, а с 2011 года стал художественным куратором Пермского театра оперы и балета. Федор Волков, живший в XVIII веке и именем которого названа премия, считается первым профессиональным актером в России и основателем русского театра.