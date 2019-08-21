В театре Ермоловой назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой

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Перед смертью Александра Назарова долго лежала в больницеофициальный сайт драматического театра им. М.Н. Ермоловой

Актриса Александра Назарова умерла в результате продолжительной болезни. Как рассказали в театре имени Ермоловой, Александра Ивановна с июля находилась в больнице из-за проблем с легкими.

«В общем, мы уже ждали. Она там и на трубках лежала, и впадала в кому, и так далее», — рассказала «Пятому каналу» заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.

В 1961 году Александра Назарова дебютировала в кино в фильме «А вдруг это любовь?» в роли Нади Брагиной. Всего на ее счету около 100 ролей в кинолентах. Наиболее известные картины: «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Глухари», «Ночной дозор», «Возвращение Мухтара», «Держи удар, детка!», «Елки» и другие.

В театре пояснили, что о дате и месте прощания, станет известно позже. Актриса ушла из жизни вечером, 20 августа.

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