В Чечне подорвался на мине десантник из Екатеринбурга

Михаил женился незадолго до гибели Фото: Михаил Безельт, ВК

В командировке в Чечне подорвался на мине и погиб уроженец Екатеринбурга, 22-летний Михаил Безельт. Мужчина служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове.

«Миша был в командировке в Чечне. Мне рассказали, что 21 августа они возвращались в свой лагерь, когда он подорвался на мине. Миша получил осколок в живот. Он жил еще минут 40, его на вертолете отправили в госпиталь, но спасти не успели — умер от внутреннего кровотечения», — рассказала «URA.RU» его жена Анна. Свадьбу молодые сыграли меньше месяца назад.

Михаил Безельт до армии закончил Уральский экономический колледж. Погибшего похоронят в Екатеринбурге, прощание назначено на 26 августа.