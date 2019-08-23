Экономист назвал профессии, которые раньше других перейдут на сокращенную неделю

Профессии, не требующие постоянной работы в офисе, раньше других перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.
«Научные организации, бухгалтерия, дизайнерские работы — все профессии, которые не требует постоянного присутствия в офисе, безболезненно перейдут на четырехдневную рабочую неделю», — заявил Беляев в разговоре с RT. Однако те специальности, в которых существует производственный цикл, требуют более адекватного перехода на дополнительное повышение производительности труда.
По словам эксперта, производительность труда можно повысить только благодаря двум мерам: сделать более интенсивной работу или оборудовать рабочее место таким образом, чтобы оно стало более эффективным. Только после достижения реальных результатов в производственной отрасли можно будет говорить о переходе на четырехдневную неделю без сокращения заработка, заключил Беляев.
Как писало ранее «URA.RU», премьер РФ Медведев потребовал сохранить зарплаты при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Медведев подчеркнул, что переход к четырехдневной рабочей неделе не произойдет в ближайшее время, напоминает сайт
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