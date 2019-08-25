Дизайнер Артемий Лебедев назвал митингующих либералов «инфантильными бездельниками»

Дизайнер Артемий Лебедев назвал протестующих бездельниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Либералы, которые выходят на митинги, являются «инфантильными бездельниками, которые пришли развалить мои созидательные мотивы», заявил дизайнер Артемий Лебедев. Он отметил, что эти люди его «бесят», так как считают, что «сейчас все плохо, а мы хотим хорошо », но на самом деле сами «ничего не умеют».

Артемий Лебедев в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» заявил, что люди, которые выходят митинговать, поддаются «психологическому трюку». «Им кажется, что если они не вышли, то они предали свои идеалы, им кажется, что когда они выходят, то они становятся хорошими», — отметил дизайнер. По его словам, пришедшие на несогласованные акции люди, как будто покупают себе «микроиндульгенцию», но на самом деле она стоит не дороже, чем «проезд в метро и два часа постоять в толпе».

Ранее Артемий Лебедев записал шуточный ролик о своем бегстве из России, чтобы разыграть интернет-аудиторию. В видеообращении на своем YouTube-канале он заявлял, что ему «очень больно» видеть коррупцию в России. Позже дизайнер признался, чтовсе сказанное в его ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников». В интервью Лебедев пояснил, что «просто произнес комментарии из инстаграма… [юриста блогера Алексея Навального Любови]Соболь в виде ролика».