Губернатор Комарова снова сядет за парту

Глава региона вместе с первоклассниками посетит урок по родным языкам и фольклору Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова День знаний встретит вместе с первоклассниками Ханты-Мансийска. Глава региона примет участие в торжественной линейки одной из школ города. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Наталья Комарова поздравит школьников, педагогов и родителей с Днем знаний и началом нового учебного года, а также посетит урок по родным языкам и фольклору коренных малочисленных народов Югры „Моя Югра“. Формат открытого урока предполагает интерактивные моменты, когда губернатор будет вовлечена в процесс вместе со школьниками», — дополнили информацию в депсвязей.

В этом году в школы Югры пойдут больше 200 тыс. учеников, 27 тыс. из которых первоклассники. При этом большая часть школьников будет учиться в первую смену, как того требует национальный проект «Образование». Также в рамках федеральной программы до конца этого года в ХМАО достроят нескольких образовательных учреждений: школу на 300 мест в поселке Высоком и четыре комплекса «Школа-детский сад» в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе. Всего в подготовку школ Югры к новому учебному году было вложено более 1 млрд рублей. Деньги потратили на ремонт, антитеррористическое оснащение и устранение прошлых замечаний контролирующих органов.