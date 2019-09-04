Роскачество рассказало о влиянии сухих завтраков на здоровье детей

Частое потребление сухих завтраков, таких как хлопья, хрустящие шоколадные шарики и других, могут способствовать развитию у ребенка сахарного диабета и ожирения. Такую информацию сообщили эксперты Роскачества.
«Основные минусы готовых завтраков — это высокое содержание сахара. После такой еды резко повышается уровень глюкозы в крови и начинает активно вырабатываться инсулин», — пояснили в ведомстве. Регулярное потребление сухих завтраков может привести к проблемам со здоровьем. Специалисты отмечают, что давать ребенку такой завтрак можно 1-2 раза в неделю, но порция должна быть не слишком большой.
Ранее эксперты Роскачества сообщали, что количество сахара в большинстве сухих завтраков в два раза превышает суточную норму. По мнению диетологов, лучший вариант для первого приема пищи утром — разные каши.
Диетологи также предупреждают о вреде сыров с плесенью для детей, напоминает «Национальная служба новостей». По данным специалистов, такие сорта сыров могут спровоцировать развитие листериоза (инфекционного заболевания). Поэтому их не рекомендуют употреблять детям, беременным и корящим женщинам, а также людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.