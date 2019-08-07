Роскачество рассказало об опасности сухих завтраков

Готовые завтраки содержат слишком много сахара Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Постоянное употребление сухих завтраков грозит нарушением обмена веществ и со временем может привести к ожирению. Такое предупреждение дала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

«Не стоит забывать, что калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляют порядка 380 ккал на 100 граммов продукта для одной порции без учета молока», — цитирует RNS Саратцеву. По ее словам, такая еда является не самым лучшим завтраком для ребенка, потому что уже через час после приема пищи он снова проголодается.

Кроме того, в ходе проверки Роскачество выяснило, что в большинстве сухих завтраков доля сахарозы превышает суточную норму сахара в два раза. Всего специалисты изучили 14 самых популярных в России торговых марок шоколадных шариков. Подробный отчет Роскачество обещает представить в октябре.