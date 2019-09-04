Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян

Разрешить отделениям многофункциональных центров собирать биометрические данные для удаленного пользования госуслугами правительство России может уже осенью. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Мы начали с работы с банками, но правительством принято решение, и осенью будет внесены изменения в соответствующие законы. Система будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг», — цитирует ТАСС Осеевского.
Системой удаленной биометрической идентификации раньше пользовались только банки. Сейчас ее планируют объединить с системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Здесь содержится большинство персональных данных россиян, которые так или иначе пользовались государственными услугами.
Таким образом, граждане смогут сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ, и получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, добавил Осеевский.
Ранее сообщалось, что биометрические данные россиян зашифруют до конца 2019 года. Главная особенность технологии в том, что ключ шифрования будет храниться в «облаке».