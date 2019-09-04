04 сентября 2019

На «Авито» продают белье, которое носила Ольга Бузова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бузова ольга
Трусики Бузовой можно купить за 5000 рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Нижнее белье телеведущей Ольги Бузовой продается на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито». Как сообщает «Подмосковье сегодня», купальник артистки на сайте обнаружил фотограф Дмитрий Исхаков, женатый на другой певице — Полине Гагариной.

«Я всего лишь искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. Оля вообще в курсе?! Скажите ей», — написал Исхаков в своем Instagram. К посту фотограф прикрепил скриншоты объявления.

Трусики Бузовой на «Авито» разместила девушка Анастасия, которая сообщила, что в этом нижнем белье певица участвовала в съемках рекламного ролика. Купить купальник телеведущей можно за 5000 рублей.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...