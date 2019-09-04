На «Авито» продают белье, которое носила Ольга Бузова

Нижнее белье телеведущей Ольги Бузовой продается на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито». Как сообщает «Подмосковье сегодня», купальник артистки на сайте обнаружил фотограф Дмитрий Исхаков, женатый на другой певице — Полине Гагариной.
«Я всего лишь искал антикварные кресла для своей студии, честное слово. Оля вообще в курсе?! Скажите ей», — написал Исхаков в своем Instagram. К посту фотограф прикрепил скриншоты объявления.
Трусики Бузовой на «Авито» разместила девушка Анастасия, которая сообщила, что в этом нижнем белье певица участвовала в съемках рекламного ролика. Купить купальник телеведущей можно за 5000 рублей.