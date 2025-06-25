Часть правительственных зданий Великобритании отапливается российским газом, поставляемым через энергетическую компанию TotalEnergies. Об этом сообщили американские СМИ.
«TotalEnergies снабжает топливом британское государство. Компания также торгует российским газом», — пишет Politico со ссылкой на материалы журналистского расследования. По данным источника, TotalEnergies владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ» в России, что позволяет ему торговать сжиженным природным газом, произведенным в Сибири.
Как отмечает Politico, дочерняя структура TotalEnergies под названием Supply of Energy 2 заключила с британским государством многолетний контракт на поставку газа. Этот ресурс используется для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения в крупных административных центрах Великобритании. Контракт оценивается в несколько миллиардов фунтов.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия ЕС по отказу от газа из России несет решительный и постоянный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Европа «сама себе отрезала ногу», пишет «Царьград».
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