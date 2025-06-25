Politico: правительственные здания Великобритании отапливаются российским газом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая часть административного центра Британии использует российский газ
Большая часть административного центра Британии использует российский газ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Часть правительственных зданий Великобритании отапливается российским газом, поставляемым через энергетическую компанию TotalEnergies. Об этом сообщили американские СМИ.

«TotalEnergies снабжает топливом британское государство. Компания также торгует российским газом», — пишет Politico со ссылкой на материалы журналистского расследования. По данным источника, TotalEnergies владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ» в России, что позволяет ему торговать сжиженным природным газом, произведенным в Сибири. 

Как отмечает Politico, дочерняя структура TotalEnergies под названием Supply of Energy 2 заключила с британским государством многолетний контракт на поставку газа. Этот ресурс используется для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения в крупных административных центрах Великобритании. Контракт оценивается в несколько миллиардов фунтов.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия ЕС по отказу от газа из России несет решительный и постоянный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Европа «сама себе отрезала ногу», пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть правительственных зданий Великобритании отапливается российским газом, поставляемым через энергетическую компанию TotalEnergies. Об этом сообщили американские СМИ. «TotalEnergies снабжает топливом британское государство. Компания также торгует российским газом», — пишет Politico со ссылкой на материалы журналистского расследования. По данным источника, TotalEnergies владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ» в России, что позволяет ему торговать сжиженным природным газом, произведенным в Сибири.  Как отмечает Politico, дочерняя структура TotalEnergies под названием Supply of Energy 2 заключила с британским государством многолетний контракт на поставку газа. Этот ресурс используется для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения в крупных административных центрах Великобритании. Контракт оценивается в несколько миллиардов фунтов. Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия ЕС по отказу от газа из России несет решительный и постоянный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Европа «сама себе отрезала ногу», пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...