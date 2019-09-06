Жители челябинского поселка пожаловались губернатору на поборы депутатской семьи

Раздоры в поселке уже закончились несколькими судами (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселка Главный в Челябинской области пожаловались врио губернатора Алексею Текслеру, что вся инфраструктура поселка оказалась в собственности семьи и приближенных депутата горсобрания Копейска Дмитрия Сумина. Их вынуждают платить и за пользование инфраструктурой, на которую они сдавали деньги, но и налоги за чужое имущество, заявил «URA.RU» лидер недовольных Владимир Лядов.

По его словам, покупатели участков платили ДНТ «Новое время» (Сумин был управляющим проектом) за материалы и подключение к электросетям по 40 тысяч рублей. Но те оказались в собственности тещи Сумина. По принадлежащей ему и аффилированным лицам земле проходят дороги — жители платят и за обслуживание, и земельный налог.

«В 2017 и 2018 году нам присылали отчеты управляющей компании ООО „Главный“ о расходовании собираемых с нас денег с указанием — налог на землю под дорогами, аренда электросетей, обслуживание ливневки, которой в принципе нет», — рассказал «URA.RU» Лядов. Учредители УК, по СБИС, — Наталья Сумина и Татьяна Завражная, которую недовольные называют аффилированным депутату лицом.

«Обращения подписали чуть больше десятка из 170 жителей поселка, организованного по аналогии с другими, где земля под дорогами тоже в частной собственности. Электросети принадлежат ДНТ „Новое время“. УК жители выбрали сами, лично я к ней отношения не имею. За взносы на шлагбаум или обработку от клещей люди голосуют сами. Суды подтвердили неправомерность заявлений недовольных. Распространяя недостоверные сведения, меня вынуждают самого обратиться в суд за защитой чести и достоинства», — заявил «URA.RU» Сумин.