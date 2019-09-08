Жители ямальских городов неохотно идут на выборы

По данным окружного избиркома, в ЯНАО на выборах проголосовали более 5% избирателей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На Ямале за два часа работы избирательных участков свои голоса отдали 5,27% жителей. Такая явка была зафиксирована на 10 часов утра, сообщили «URA.RU» в окружном избиркоме. Это на 7% ниже, чем на выборах пять лет назад в это же время.

Наибольшую избирательную активность показали жители Тазовского района — 41,56%. В городах ЯНАО явка оказалась ниже. В Салехарде свои голоса отдали — 4,72% избирателей, в Лабытнанги — 8,85%, в Ноябрьске — 3,46%, Губкинский — 3,2% Муравленко — 4,34%.

В окружном избиркоме «URA.RU» сообщили, что не расценивают низкие проценты явки как провал кампании. «В среднем это неплохая явка на утро. Тем более воскресенье, погода хорошая. Сегодня День города проходит, еще какие-то мероприятия. Мы не считаем, что эти проценты со знаком „минус“. Это нормальная средняя явка», — сообщили в окружном избиркоме.

Политолог Шамиль Рак согласен с мнением избиркома, что ситуация не критичная. «Явка не будет запредельно высокой, она будет средней. Народ „остыл“, несмотря на то, что избирательная кампания была активная. Выправится ситуация к обеду. Сейчас пока не особо стоит заострять внимание», — сообщил политолог.

Ямальцы в Единый день голосования 8 сентября выбирают депутатов городских и районных дум. Выборы проходят в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьске, Губкинском. Также по салехардскому округу ямальцы голосуют за нового депутата в Заксобрание. За место, которое раньше занимала Елена Зленко, ставшей сенатором, вступили в борьбу пять кандидатов.