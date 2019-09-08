07 сентября 2019
06 сентября 2019

Пока в России заканчиваются выборы, элита Урала отмечает главный праздник боксеров. ФОТО

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Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург, боксер, aiba2019, world boxing championships, чемпионат мира по боксу, чм по боксу
В Екатеринбург прибыли спортсмены из 91 страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десятки уральских VIP посетили открытие XX чемпионата мира по боксу среди мужчин. На торжественной церемонии открытия были замечены полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и сенатор Аркадий Чернецкий, министры и депутаты Заксобрания. Среди многочисленных политиков ходили легенды бокса Егор Мехонцев и Костя Цзю.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов признался, что 45 лет назад впервые вышел на ринг и провел более 25 боев. «Тренер сказал мне — „умей держать удар, умей не подставляться, и все, что ты задумал у тебя будет получаться“. Этим правилам я следовал всю жизнь», — отметил Цуканов.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подчеркнул, что XX, юбилейный, чемпионат мира проводится именно в Екатеринбурге, который, по его оценке, является столицей бокса.Россия получила право проведения чемпионат мира по боксу в 2017 году, В декабре 2018 года стало известно о переносе мероприятия из Сочи в Екатеринбург. «Свердловская область всегда помогает со всеми вопросами по проведению, там хорошие условия, бокс развивается», — объяснял это решение Умара Кремлев.

В чемпионате мира по боксу принимают участие 488 спортсменов из 91 страны. Соревнования в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» завершатся 21 сентября.

Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург
Владимир Путин приветствовал организаторов и гостей чемпионата мира. Он отметил, что Урал «по праву славится солидным опытом организации масштабных международных форумов, комфортной городской средой и гостеприимством жителей»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург
Евгений Куйвашев пожелал участникам соревнований терпения, концентрации и, конечно же, умения держать удар
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург
Умар Кремлев — один из идеологов переноса чемпионата мира в Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие Чемпионата мира по боксу. Екатеринбург
Боксер Костя Цзю кратко пересказал молодым спортсменам свою биографию
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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