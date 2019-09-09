В Екатеринбурге готовы сузить тротуары ради спорных остановок

Александр Высокинский заявил, что остановки на улице 8 Марта сужать не будут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Около перекрестка улиц 8 Марта — Фрунзе в Екатеринбурге могут сузить тротуары из-за широких трамвайных остановок, на которые жалуются автомобилисты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент «URA.RU».

Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на слишком широкие остановочные платформы, которые после реконструкции появились на трамвайных остановках на улице 8 Марта. Из-за этого дорога на участке у перекрестка с Фрунзе сужается, и машинам приходится перестраиваться в один ряд. «Пока транспортные службы говорят, что пробок нет, но я дал задание [вице-мэру по благоустройству] Алексею Бубнову в пятницу проанализировать с „Яндексом“ перекресток с точки зрения пробок», — сказал Высокинский.

В то же время мэр заявил, что остановочные площадки сужать не будут. «Может быть, сузим тротуары, чтобы вернуть несколько полос. Но мы не можем сузить трамвайные остановки и вернуть, как было — там уже были трагические случаи», — заключил Высокинский.

Ранее в мэрии сообщали, что указанной остановкой пользуются в том числе слепые горожане, которые посещают расположенную рядом городскую библиотеку для слепых. Также рядом находится предприятие «Гофротек», большинство сотрудников которого — инвалиды по зрению.