Тюменский проект, о котором просил Путин, поможет нефтяникам победить зависимость от цен на топливо

Создание научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени поможет нефтегазовым компания работать в условиях низкой цены на сырье. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в Москве. Создание НОЦ до конца 2019 года в регионе анонсировал президент России Владимир Путин.
«Думаю, цена на нефть расти не будет, поэтому нефтегазовым компаниям предстоит конкурировать в таких сферах, как внедрение современных технологий, цифровизация, снижение себестоимости производства. В тематике НОЦ одним из важных направлений станет цифровизация нефтегазовой отрасли», — цитирует Моора пресс-служба губернатора.
По указу Путина, в стране должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. До конца 2019 года они должны появиться, в том числе, в Тюменской области и Пермском крае. Тюменский центр, созданный на базе Тюменского госуниверситета, объединит в себе научные достижения всей «матрешки». Проект поддерживают губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Создание НОЦ реализуется в рамках нацпроекта «Наука».