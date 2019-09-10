Трамп готов помочь Украине договориться с Россией по Крыму и Донбассу

Президент США Дональд Трамп назвал «очень большим шагом» обмен между Россией и Украиной удерживаемыми лицами. Также он заявил о том, что Соединенные Штаты могут поучаствовать в российско-украинских переговорах. Об этом глава Белого дома заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне.
«Считаю, что обмен заключёнными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс между странами — прим. ред.), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг», — цитирует RT заявление американского президента.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого руководители двух государств обсудили внутриукраинский конфликт и меры его урегулирования. Путин отметил необходимость тщательной подготовки к саммиту «нормандской четверки». По неподтвержденным данным, также Макрон и Путин поговорили и об обмене заключенными, в ходе которого на Украину вернулся кинорежиссер Олег Сенцов, а в России прилетел журналист Кирилл Вышинский.