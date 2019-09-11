Силовики нашли две бомбы в квартире югорчанина, который готовил теракт в ХМАО

В ходе обыска силовики изъяли два самодельных взрывных устройства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики возбудили новое уголовное дело в отношении уроженца ХМАО Сергея Ротаря, которого ранее арестовали по подозрению в терроризме и в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. У мужчины при себе был найден пояс со взрывчаткой. Об этом 11 сентября «URA.RU» сообщил источник в управлении ФСБ по Тюменской области.

По словам собеседника, после задержания в квартире Ротаря был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято, согласно заключению экспертов от 9 сентября, два самодельных взрывных устройства, пригодных для использования. «Возбуждено новое уголовное дело, проводится расследование. Также силовики ищут возможных соучастников подозреваемого», — резюмирует инсайдер. Получить комментарий в РУ ФСБ по Тюменской области на момент публикации материала не удалось. В ведомстве не ответили на звонки агентства.

Как ранее сообщало «URA.RU», в июле югорские полицейские совместно с ФСБ задержали в Когалыме молодого человека с самодельным взрывным устройством на поясе. По одной из версий, мужчина планировал устроить террористический акт в административных зданиях города. Также по неофициальной версии, позже был задержан еще один мужчина, который предположительно является сообщником Ротаря.