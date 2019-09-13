В партии «Яблоко» обвинили Познера в трусости

Владимир Познер отказался поддержать фигуранта дела о массовых беспорядках, утверждают «яблочники» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер отказался выступить в поддержку одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в ходе незаконных митингов в Москве и, тем самым, проявил трусость. Об этом заявил заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

«Владимир Владимирович Познер человек, безусловно, глубоко уважаемый и авторитетный, очень много делает для продвижения наших идей на федеральном канале, но недавно произошёл случай, который для меня оказался шоком. Когда арестовали Валерия Костенка, мы через общих знакомых попросили его записать ролик в поддержку политзека, на что Владимирович Владимирович ответил отказом, приведя в пример как ни странно США, где по его мнению участников митинга посадили бы надолго. Вот и комментарий касательно Дудя из той же серии. В любом случае, желаю ему здоровья, долгих лет жизни», — написал политик в своем telegram-канале.

Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в ходе незаконных протестных акций в Москве — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Несмотря на это, сам Валерий Костенок, волонтер от партии «Яблоко», в ходе следственных действий по своему делу признался, что был участником массовых беспорядков в Москве 27 июля, став одним из тех, кто кинул бутылкой в сотрудника Росгвардии.