Первый задержанный участник признался, что кидался в росгвардейцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Валерий Костенок, волонтер от партии «Яблоко», признался, что был участником массовых беспорядков в Москве 27 июля, став одним из тех, кто кинул бутылкой в сотрудника Росгвардии. Его адвокат Константин Кузьмин сообщил, что на данный момент следственные действия с его подзащитным продолжаются.

Подтверждением вины волонтера — «яблочника» на суде может стать замедленная съемка. На видео Костенок (в черной куртке — прим.ред.) дважды кидает бутылки в сторону сотрудников Росгвардии.

Адвокат волонтера подчеркнул, что Костенок «вину признает», пишет ТАСС.

Молодой человек, как отмечает агентство, стал первым из 14 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, который признал свою вину.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику незаконного митинга Айдару Губайдулину. По предварительным данным, он также бросил в сотрудников Росгвардии бутылку и достал газовый баллончик. Следствие по делу о беспорядках, как писало «URA.RU», по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СКР. По мнению политологов, правоохранители при задержании протестующих вели себя «предельно адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой холодное и огнестрельное оружие. Организаторы митингов недовольны тем, что так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму отказались регистрировать из-за ошибок в их подписных листах.