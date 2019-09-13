Стала известна причина смены руководителя следственного комитета ХМАО

Ротация в СКР связана с требованиями закона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Смена руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Югре (СКР) является юридической формальностью. Информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе СКР.

«В соответствии с Федеральным законом „О Следственном комитете Российской Федерации“, срок исполнения обязанностей по вакантной должности руководителя следственного управления по субъекту Российской Федерации не может превышать одного года», — сообщили в пресс-службе СКР по Югре.

Нынешний исполняющий обязанности руководителя СКР по ХМАО Виталий Кузнецов приступил к работе в новом статусе еще 28 августа, в этот день закончились полномочия прошлого и.о — Дмитрия Шермана. Однако, широко обсуждаться это стало на днях, после того, как информация появилась в СМИ.

Ранее «URA.RU» писало, что теперь Шерман сосредоточится только на обязанностях первого заместителя руководителя. Он исполнял обязанности начальника ведомства с августа 2018 года после того, как прежний глава СКР ХМАО Анвар Ахмедзянов был снят с должности указом президента России Владимира Путина.