Болезни Заворотнюк посвятят передачу на «Первом канале»

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Слухи о болезни актрисы появились в конце августаФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Выпуск программы «Пусть говорят» на «Первом канале» будет посвящен Анастасии Заворотнюк и слухам о ее болезни. Программа должна выйти вечером в понедельник, 16 сентября.

«Анастасия Заворотнюк вдруг резко пропала из виду — перестала выходить на сцену и вообще появляться на публике. Откуда появились слухи о страшной болезни», — говорится в анонсе шоу на сайте телеканала. В программе должны принять участие друзья, коллеги и соседи актрисы.

Слухи о раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце августа. Недавно стало известно, что актриса находится в реанимации, поскольку ей стало хуже из-за болезни, сообщает «Национальная служба новостей». Сегодня СМИ сообщили о том, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось — у нее начали отказывать органы.

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