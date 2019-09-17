УФАС заинтересовалось размером квартплаты, которую коммунальщики насчитывают сургутянам

УФАС Югры считает завышенным размер квартплаты, которую сургутяне перечисляют управляющим компаниям за содержание жилья. Об этом «URA.RU» сообщили в руководстве управления федеральной антимонопольной службы ХМАО.
В ведомстве сейчас идет проверка обоснованности взимания НДС при расчетах коммунальщиков с жителями. Параллельно антимонопольщики усмотрели нарушения в том, как управляющие компании начисляют плату за содержание жилья. «Сейчас управляющие компании площадь вашей квартиры просто умножают на тариф, который высчитан на квадратный метр. А мы считаем, что необходимо начислять плату пропорционально доле квартиры в составе общего имущества дома, что приведет к заметному уменьшению стоимости платы за жилищные услуги», — прокомментировал заместитель руководителя УФАС Югры Василий Иванов.
Результаты проверки и окончательное решение будет принято до конца года. Пока внимание сосредоточено на шести крупнейших управляющих компаний Сургута. Среди них УК «Гравитон», «ДЕЗ ЦЖР», «ДЕЗ ВЖР», «Сервис-3», «Система», «Запад». Обращения от лица жителей в УФАС перенаправил депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что инициативная группа сургутян собиралась судиться с рядом управляющих компаний, которые выставляют плату за жилищные услуги с учетом НДС.