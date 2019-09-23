Новый вариант должен устроить мэрию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер православных активистов Екатеринбурга Оксана Иванова, которая номинирована на премию «Политик года» от «URA.RU», продолжит борьбу за переименование улиц в Екатеринбурге после отказа администрации города вернуть улице Хохрякова историческое название «Тихвинская». Активистка предлагает мэрии назвать ее «Ново-Тихвинская»: предложенное ранее имя «Тихвинская», отклонено из-за существования одноименного переулка.

Имя «Ново-Тихвинская» имеет преимущество, так как вызывает ассоциации с Ново-Тихвинским женским монастырем в Екатеринбурге, подчеркивает Иванова: «Монастырь, я думаю, нас поддержит».

Оксана Иванова стала широко известна после выступлений, связанных со строительством храма Святой Екатерины (она была на стороне сторонников храма в сквере) и акций православных против работы каллиграфиста Покраса Лампаса, который разместил на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге арт-объект Лампаса «Супрематический крест». Активистка вошла в шорт-лист претендентов, так как, не обладая политическим опытом, сумела объединить возмущенных православных и ярко представить позицию верующих.

На данный момент ее кандидатуру поддержали 76 человек (менее 1% от числа участников опроса). Лидера, вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, поддерживают 43% участников опроса (13445 человек).

Кроме Ивановой, на премию «Политик года», которую третий раз вручает редакция «URA.RU», претендуют еще десять человек, оказавшихся в центре общественно-политических событий Свердловской области в 2019 году. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, пройдут в финал, где экспертный состав назовет обладателя премии. Голосование идет до 26 сентября.