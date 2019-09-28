«Омбудсмен полиции»: рост зарплат не спасет МВД от массового увольнения сотрудников

Полицейские могут не выдержать увеличившейся после реформы нагрузки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возможная реформа МВД, которую обсуждают первые лица государства, приведет к тому, что в полиции сократят количество вакансий, а на оставшихся сотрудников ляжет повышенная нагрузка. Не спасет ситуацию даже последующий за этим рост зарплат, и правоохранители начнут активно уходить со службы. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал администратор паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» (свыше 300 тысяч подписчиков), майор полиции в отставке Владимир Воронцов.

По словам Воронцова, в случае начала реформы решение о сокращениях будут принимать начальники «на местах». «На основе указа президента министр внутренних дел издает свои нормативные правовые акты, а дальше каждый территориальный начальник мыслит по принципу „Я художник, я так вижу“», — пояснил Воронцов.

Полицейских не устраивают условия работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Он предположил, что в МВД прежде всего постараются сократить число вакансий, «чтобы отчитаться перед обществом, что у них нет некомплекта». Затем под удар попадут боевые службы. «Сейчас, когда всех посокращали, у нас до сих продолжается практика нецелевого использования личного состава, когда полицейский условно должен заниматься охраной общественного порядка, а по факту он секретарь или еще кто-то», — посетовал эксперт.

Воронцов заметил, что после проведения реформы у полицейских вырастут зарплаты, однако станут тяжелее условия труда, потому что один сотрудник будет выполнять функции нескольких людей. «Сколько человеку не плати, в сутках все равно только 24 часа, и он физически не сможет выполнять то, что ему поручают», — предупредил он. По мнению Воронцова, следует сокращать не предельную численность штата, а, например, уменьшать количество управляющего персонала.

Ранее стало известно о готовящейся реформе в сфере госуправления. Она нацелена на повышение доходов оставшихся на службе чиновников, напоминает агентство Nation News. Под масштабное сокращение могут попасть и полицейские, считают эксперты.