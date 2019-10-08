В Перми во время хоккейной тренировки скончался глава психиатрической больницы

В Перми скончался главврач Пермской психиатрической больницы Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Главврач Пермской краевой клинической психиатрической больницы Николай Потешкин скончался 7 октября во время любительской хоккейной игры в дворце спорта «Молот». Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине.

«Около 10 лет назад у Николая Михайловича был инфаркт, после чего ему сделали аортокоронарное шунтирование. Предполагаем, что инфаркт повторился», — передает 59.ru слова источника.

Николай Потешкин — психиатр высшей категории, заслуженный врач России. Он возглавлял корпус больницы Пермской краевой клинической больницы с 2000 года. Потешкин работал параллельно главврачом и сотрудником скорой помощи.