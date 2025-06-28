28 июня 2025

В Прикамье начали одновременно ремонтировать несколько участков Чусовского моста

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Завершить реконструкцию планируют в 2027 году
Завершить реконструкцию планируют в 2027 году Фото:

В Пермском крае подрядчик приступил к ремонту сразу на нескольких участках Чусовского моста. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

«На старом мосту уже сняли асфальт, демонтировали ограждение и освещение. Сейчас рабочие удаляют слой старой гидроизоляции. В районе Пальниковской развязки проходит сборка надземного пешеходного перехода. Его в дальнейшем установят на опоры», — цитирует представителей ведомства издание «Текст».

Здесь же планируют обустроить съезд к газовой заправке. Одновременно с дорожными работами ведется согласование с РЖД графика реконструкции путепровода на перегоне Левшино — Голованово.

Реконструкция Чусовского моста ведется с опережением графика. По данным министра транспорта Прикамья Сергея Вешнякова, готовность объекта превышает 53%. Работы возобновили в этом сезоне в рамках концессионного соглашения, а завершить основные этапы планируется к концу 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 18,4 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд обязал концессионера моста заплатить 6 млн рублей краевому минимущества. Причиной разбирательства стала задолженность по арендной плате за земельные участки, предоставленные под реконструкцию.

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В Пермском крае подрядчик приступил к ремонту сразу на нескольких участках Чусовского моста. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона. «На старом мосту уже сняли асфальт, демонтировали ограждение и освещение. Сейчас рабочие удаляют слой старой гидроизоляции. В районе Пальниковской развязки проходит сборка надземного пешеходного перехода. Его в дальнейшем установят на опоры», — цитирует представителей ведомства издание «Текст». Здесь же планируют обустроить съезд к газовой заправке. Одновременно с дорожными работами ведется согласование с РЖД графика реконструкции путепровода на перегоне Левшино — Голованово. Реконструкция Чусовского моста ведется с опережением графика. По данным министра транспорта Прикамья Сергея Вешнякова, готовность объекта превышает 53%. Работы возобновили в этом сезоне в рамках концессионного соглашения, а завершить основные этапы планируется к концу 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 18,4 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что суд обязал концессионера моста заплатить 6 млн рублей краевому минимущества. Причиной разбирательства стала задолженность по арендной плате за земельные участки, предоставленные под реконструкцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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