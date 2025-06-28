28 июня 2025

Пермяки пожаловались на длинную пробку на трассе до Чусового. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд осложнен в обе стороны (архивное фото)
Проезд осложнен в обе стороны (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Чусовой образовалась длинная пробка вечером 29 июня из-за неисправности железнодорожного переезда Дивья. Об этом сообщили очевидцы.

«Машины застряли на час с лишним. Шлагбаум на переезде поднимается за полчаса до прохода поезда и не отключается после его проезда», — приводит слова возмущенных водителей telegram-канал «КП-Пермь».

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся на три с лишним километра. Пользователи платформы также рассказывают о проведении дорожных работ в этом районе.

Красным цветом отмечен участок трассы с высокой загруженностью
Красным цветом отмечен участок трассы с высокой загруженностью
Фото:

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На трассе Пермь — Чусовой образовалась длинная пробка вечером 29 июня из-за неисправности железнодорожного переезда Дивья. Об этом сообщили очевидцы. «Машины застряли на час с лишним. Шлагбаум на переезде поднимается за полчаса до прохода поезда и не отключается после его проезда», — приводит слова возмущенных водителей telegram-канал «КП-Пермь». По данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся на три с лишним километра. Пользователи платформы также рассказывают о проведении дорожных работ в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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