Проезд осложнен в обе стороны (архивное фото)
На трассе Пермь — Чусовой образовалась длинная пробка вечером 29 июня из-за неисправности железнодорожного переезда Дивья. Об этом сообщили очевидцы.
«Машины застряли на час с лишним. Шлагбаум на переезде поднимается за полчаса до прохода поезда и не отключается после его проезда», — приводит слова возмущенных водителей telegram-канал «КП-Пермь».
По данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся на три с лишним километра. Пользователи платформы также рассказывают о проведении дорожных работ в этом районе.
Красным цветом отмечен участок трассы с высокой загруженностью
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