Две женщины и двое детей из Пермского края погибли в результате аварии на территории Беларуси. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями ДТП. По данным МВД республики, инцидент произошел утром 28 июня на трассе М2 Минск у деревни Слободщина.
«По предварительной информации, 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем. В результате четверо пассажиров Skoda (две женщины и две девочки) погибли, водителю оказывается медпомощь», — указано на сайте правоохранителей.
Источник perm.aif.ru утверждает, что все погибшие проживали в Прикамье. Одна из женщин работала в Березниках. По факту ДТП проводится проверка.
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