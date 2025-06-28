28 июня 2025

Две женщины с детьми из Пермского края погибли в жестком ДТП в Беларуси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жуткая авария произошла в Минском районе
Жуткая авария произошла в Минском районе Фото:

Две женщины и двое детей из Пермского края погибли в результате аварии на территории Беларуси. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями ДТП. По данным МВД республики, инцидент произошел утром 28 июня на трассе М2 Минск у деревни Слободщина.

«По предварительной информации, 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем. В результате четверо пассажиров Skoda (две женщины и две девочки) погибли, водителю оказывается медпомощь», — указано на сайте правоохранителей.

Источник perm.aif.ru утверждает, что все погибшие проживали в Прикамье. Одна из женщин работала в Березниках. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла около 5:20
Авария произошла около 5:20
Фото:

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Две женщины и двое детей из Пермского края погибли в результате аварии на территории Беларуси. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями ДТП. По данным МВД республики, инцидент произошел утром 28 июня на трассе М2 Минск у деревни Слободщина. «По предварительной информации, 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем. В результате четверо пассажиров Skoda (две женщины и две девочки) погибли, водителю оказывается медпомощь», — указано на сайте правоохранителей. Источник perm.aif.ru утверждает, что все погибшие проживали в Прикамье. Одна из женщин работала в Березниках. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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