«Комната ярости» с битами, пистолетами и зомби: в Перми заработала новая зона отдыха

В Перми запустили в работу новый аттракцион «комната ярости» на базе квест-центра «Пять ключей». По словам организаторов, площадка открылась около месяца назад. Здесь посетителям предоставят возможность разрушить различные предметы мебели, посуду и стеклянные изделия в нескольких тематических декорациях.
«Гости могут попробовать себя в сценариях офисного беспредела, нестандартного прощания с бывшими или даже сразиться с зомби», — объяснили представители компании в беседе с порталом «В курсе.ру». Для создания реалистичной атмосферы организаторы предоставляют участникам арсенал, включающий биты, кинжалы, пистолеты и рогатки. При желании можно обойтись и без оружия, используя только собственные кулаки.
Ранее в Перми уже открывались подобные комнаты, но многие из них не выдержали конкуренции и закрылись из-за низкой востребованности. Впрочем, это вид досуга не является единственным, который доступен пермякам этим летом. Из материала URA.RU вы узнаете о том, чем заняться тем, кто предпочитает интересный, но спокойный отдых.
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