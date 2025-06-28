28 июня 2025

«Комната ярости» с битами, пистолетами и зомби: в Перми заработала новая зона отдыха

В Перми появилась новая локация для снятия стресса
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителям на выбор предложат биты, ножи, рогатки либо пистолеты
Посетителям на выбор предложат биты, ножи, рогатки либо пистолеты Фото:

В Перми запустили в работу новый аттракцион «комната ярости» на базе квест-центра «Пять ключей». По словам организаторов, площадка открылась около месяца назад. Здесь посетителям предоставят возможность разрушить различные предметы мебели, посуду и стеклянные изделия в нескольких тематических декорациях.

«Гости могут попробовать себя в сценариях офисного беспредела, нестандартного прощания с бывшими или даже сразиться с зомби», — объяснили представители компании в беседе с порталом «В курсе.ру». Для создания реалистичной атмосферы организаторы предоставляют участникам арсенал, включающий биты, кинжалы, пистолеты и рогатки. При желании можно обойтись и без оружия, используя только собственные кулаки.

Ранее в Перми уже открывались подобные комнаты, но многие из них не выдержали конкуренции и закрылись из-за низкой востребованности. Впрочем, это вид досуга не является единственным, который доступен пермякам этим летом. Из материала URA.RU вы узнаете о том, чем заняться тем, кто предпочитает интересный, но спокойный отдых.

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В Перми запустили в работу новый аттракцион «комната ярости» на базе квест-центра «Пять ключей». По словам организаторов, площадка открылась около месяца назад. Здесь посетителям предоставят возможность разрушить различные предметы мебели, посуду и стеклянные изделия в нескольких тематических декорациях. «Гости могут попробовать себя в сценариях офисного беспредела, нестандартного прощания с бывшими или даже сразиться с зомби», — объяснили представители компании в беседе с порталом «В курсе.ру». Для создания реалистичной атмосферы организаторы предоставляют участникам арсенал, включающий биты, кинжалы, пистолеты и рогатки. При желании можно обойтись и без оружия, используя только собственные кулаки. Ранее в Перми уже открывались подобные комнаты, но многие из них не выдержали конкуренции и закрылись из-за низкой востребованности. Впрочем, это вид досуга не является единственным, который доступен пермякам этим летом. Из материала URA.RU вы узнаете о том, чем заняться тем, кто предпочитает интересный, но спокойный отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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