Ямальцев предупредили о резком похолодании

На смену оттепели в ЯНАО снова придет арктический холод Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие дни на Ямале произойдет резкое изменение погодных условий. По информации Ямальского филиала Обь-Иртышского управления гидрометеорологии, резкое похолодание ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.

О необходимости быть предельно внимательными в изменившихся погодных условиях ямальцев предупредили представители Госавтоинспекции. «Осторожно следует передвигаться зоне подъемов, спусков, поворотах, вблизи пешеходных переходов и автобусных остановок, где в результате интенсивных торможений образуются участки с повышенным скольжением, — говорится в сообщении ГИБДД. — Особое внимание необходимо при передвижении на загородной автодороге».

По информации метеорологов, в ночные часы температура воздуха в регионе опустится до -32 градусов, днем будет немного теплее: -26 градусов. В ночь на воскресенье похолодание продолжится, прогнозируется, что столбики термометров достигнут отметки в -36 градусов С.

Ранее сообщалось, что резкие перепады температуры связаны с прохождением по северной части России атлантического циклона. Холодный фронт придет вслед за внезапной оттепелью, которая наблюдалась в течение недели — тогда в связи с внезапным потеплением с -30 до -2 градусов в регионе было объявлено штормовое предупреждение.