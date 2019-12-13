Захарова стихами прокомментировала ответ Зеленского Путину

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответ президента Украины Владимира Зеленского на фразу российского лидера Владимира Путина. Сделал она это в стихах.
Владимир Путин, обсуждая новый контракт с Украиной о транзите газа на встрече в Париже 9 декабря, процитировал детское стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет». Спустя три дня украинский лидер ответил на фразу российского коллеги: «А у нас газопровод. И в этом баланс».
Захарова продолжила цитирование: «А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» При этом не забыла напомнить, что «газопровод тоже у нас». Ответ помещен на странице Захаровой в Facebook.
Встреча лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), как напоминает RT, прошла в Париже 9 декабря. Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры, и президент России остался доволен встречей с украинским коллегой.