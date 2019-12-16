Ямальцев обследуют на туберкулез целыми домами

В ЯНАО в борьбе с туберкулезом введен принцип расширенного очага Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заболевший туберкулезом житель Салехарда (ЯНАО) стал причиной для обследования всех жильцов в его доме. Листовки с приглашением пройти диагностику появились в почтовых ящиках ямальцев на прошлой неделе.

«Без штампов и подписей раскидали по почтовым ящикам», — написал один из жителей дома №33 по улице Маяковского. Авторы документа призвали жильцов с серьезностью отнестись к ситуации «в связи с имевшим место контактом с туберкулезным больным».

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили, что в действиях медиков нет никаких нарушений. «В объявлении нет номера квартиры или личных данных пациента, поэтому нет нарушения законодательства об охране здоровья граждан», — рассказали представители ведомства.

Политика общего обследования всех жильцов многоквартирников позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, когда явных симптомов нет. Несвоевременно обследованные пациенты обычно обращаются за помощью, когда туберкулез принимает запущенные формы, уточнили в депздраве.

Обследование целого дома из-за одного больного ведется в соответствии с принципом «расширенного очага» — когда диагностика необходима всем, кто хоть как-то мог контактировать с заболевшим, а не только членам его семьи. Такая политика дает свои результаты: заболеваемость на Ямале вдвое ниже, чем общероссийские показатели.