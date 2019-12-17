С подачи мэрии Перми цены на квартиры в новостройках резко вырастут

Застройщики Перми должны будут отчислять по 3951 рублю с каждого возводимого квадратного метра жилья в городской бюджет. Соответствующий документ, который разработала мэрия, депутаты пермской городской думы приняли 17 декабря на пленарном заседании.
«Установить размер финансирования мероприятий для развития сети социальной инфраструктуры города Перми за счет средств застройщиков — 3951 рубль с 1 квадратного метра общей площади квартир без учета балконов, лоджий, веранд и террас», — сказано в тексте принятого документа. Платить застройщики должны будут в том случае, если соберутся возводить дом с большим числом этажей, чем предусмотрено действующими правилами.
Планируется, что на полученные средства мэрия будет строить детские сады и школы для жителей той территории, где будет возводиться жилье. В качестве альтернативы, вместо перечисления средств, застройщик может самостоятельно и за свой счет возвести необходимые объекты социальной инфраструктуры. Претензии к документу высказывала прокуратура и УФАС, а депутаты интересовались у авторов, устоят ли принятые правила соглашения в суде, если кто-то решит их оспорить.
Аналитик Алексей Скоробогач полагает, что принятые изменения приведут к резкому увеличению стоимости квартир в новостройках. «Часть застройщиков сумели договорится с администрацией по некоторым жилым комплексам, чтобы реализовать жилье „по старой схеме“, но кто-то не успел, поэтому дешевле жилье точно не станет», — заявил «URA.RU» Скоробогач.