Срочное заседание думы Екатеринбурга под угрозой срыва

Григорию Вихареву предстоит собрать кворум на внеплановом заседании профильной комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не сможет собрать внеочередное заседание гордумы 24 декабря, поскольку на заседании думской комиссии по экономическому развитию не будет кворума (достаточного количества участников). По действующему регламенту представительного органа, вопрос, который планируется рассмотреть на заседании 24 декабря, не может быть поднят без обсуждения на профильной комиссии. Если заседание не пройдет, мэрию Екатеринбурга проверит прокуратура.

«Глава города воспользовался правом требования созыва внеочередного заседания думы — документ с его ходатайством поступил. На завтра я буду собирать заседание комиссии, но есть большая проблема: многие коллеги, опираясь на план работы думы, купили себе путевки, запланировали отпуска. Соберется кворум или нет, пока сказать не могу», — рассказал «URA.RU» глава комиссии по экономическому развитию Григорий Вихарев.

Также он отметил, что общался пока не со всеми членами комиссии. «Насколько мне известно, Алексей Холодарев будет в командировке», — сообщил Вихарев. Для кворума на заседании должны присутствовать минимум три депутата из четырех. Как рассказал «URA.RU» Олег Кагилев, у него также не будет возможности прийти. Таким образом, кворума на заседании не будет. Получить комментарии Любови Борковой и Холодарева на момент публикации не удалось.

«Соберется ли комиссия? Говорю точно: да. А состоится ли заседание [комиссии], сказать не могу. Все держат руку на пульсе и ждут», — заключил Вихарев.

Как писало «URA.RU», если гордума Екатеринбурга до конца года в срочном порядке не примет проект положения об условиях нестационарной торговли, мэру Александру Высокинскому будет грозить административная ответственность за неисполнение распоряжения областного правительства. Акт, регулирующий торговлю в киосках, был принят свердловским кабмином в марте.