Глава Сургута объяснил, почему выступает за передачу теплосетей бизнесу

Глава Сургута Вадим Шувалов считает, что передача теплосетей в концессию позволит модернизировать оборудование Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов выступает за передачу городских теплосетей в концессию. Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.RU».

«В администрации создана рабочая группа, мы сейчас активно обсуждаем этот проект. На федеральном уровне есть рекомендации, что передача в концессию коммунальных активов — это оптимальный вариант. Мое мнение, что имущество должно остаться у нас в собственности. У инвестора есть право поработать на нем», — считает Шувалов. Он также отметил, что у города не хватает собственных средств для дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры.

Развитию инженерных коммуникаций власти Сургута вынуждены уделять большое внимание. Город растет темпами, которые превышают прогнозные показатели. На конец года население крупнейшего муниципалитета ХМАО с учетом мигрантов составляет порядка 450 тысяч человек. Сургут в ближайшие годы должен построить три млн квадратных метров, порядка 20 школ и детсадов. Но существующие мощности системы теплоснабжения уже на исходе, они с трудом позволяют подключать новые объекты.

Решением проблемы может стать появление нового тепловывода от сургутских ГРЭС. Но цена вопроса составляет несколько миллиардов рублей. Весной 2019 года в Сургуте проходила окружная стратегическая сессия, на которой общественники, предприниматели и политики пришли к мнению, что лучшим механизмом для реализации плана является концессия.