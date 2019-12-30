Пермскому чиновнику, который 10 лет обогащался на VIP-охоте, грозит еще одно уголовное дело

Главе «Пермохоты» Николаю Середе, обвиняемому в организации VIP-охоты, может грозить новое уголовное дело. Силовики проверяют причастность Середы к незаконному трудоустройству работников в возглавляемое им учреждение, пишет сайт «Вкурсе.ру».
«Николай Середа на протяжении пяти лет мог заниматься трудоустройством так называемых „подснежников“ — фиктивных работников, которым начисляется заработная плата, а они отдают ее своему покровителю», — приводит издание слова своего источника.
Ранее «URA.RU» писало, что в отношении Середы было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (статья 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, глава «Пермохоты» создал схему, при которой владельцы охотхозяйств оформляли необходимые документы в аффилированных ему организациях. Такая схема действовала более 10 лет.