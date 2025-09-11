Глава пермского крайзиркома Вагин прочитал лекцию о выборах в молпарламенте

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин 11 сентября выступил с докладом на заседании молодежного парламента Прикамья. Он рассказал депутатам о современном избирательном стандарте в стране, рассказали в пресс-службе избирательной комиссии. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, Пермский край входит в число регионов с самым молодым составом комиссий.
«Основной формой участия в выборах является голосование на избирательных участках. Тем не менее все большее число жителей региона выбирают ДЭГ, „Мобильный избиратель“, приглашают комиссию на дом. Это подтверждает, что применение различных форм голосования удобно для жителей Пермского края», — считает глава крайизбиркома.
По словам Вагина, впервые в этом году в выборах губернатора примут участие молодежные избирательные комиссии. Их в Прикамье сегодня две, и средний возраст сотрудников в этих УИКах составляет 19 лет и 23 года. В составы таких комиссий входят пять членов молпарламента, а один из них, Михаил Гринчук возглавляет комиссию.
На днях глава ЦИК Элла Памфилова во время лекции для студентов РАНХиГСа отметила, что Пермский край вошел в топ-регионов РФ с самым молодым составом УИК. «В Санкт-Петербурге, Пермском крае и Владимирской области средний возраст членов ряда участковых избирательных комиссий не превышает 22 лет», — подчеркнула Памфилова. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми, молодежной столице России-2025, создали уникальную участковую комиссию, возраст членов которой составляет 19 лет
