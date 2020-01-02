В Национальном автомобильном союзе оценили разрешение не возить с собой полис ОСАГО

В новом порядке проверки документов водителей нашли плюсы и минусы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Возможность предъявлять для проверки полис ОСАГО в виде электронного документа сотруднику ДПС заметно облегчит жизнь водителям. Такое мнение в разговоре с RT выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные», — сказал автоэксперт. Он считает, что новые правила позволят не возить с собой «кучу ненужных документов».

Однако Хайцеэр выделил и минусы нового подхода в проверке документов на дороге. По его словам, в России много мест, где есть проблемы со связью. Если сотрудник ДПС остановит водителя, у которого не будет с собой ОСАГО в бумажном варианте, в глухом лесу, то не сможет проверить необходимые данные, так как не будет связи.

Со 2 января 2020 года российским автомобилистам, оформившим полис ОСАГО в электронном виде, не обязательно иметь при себе распечатку документа. Сотрудник дорожно-постовой службы может проверить, заключен ли договор ОСАГО, в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.