В России подорожает ОСАГО

Коэффициент выплат по ОСАГО превышает 77% Фото: Илья Московец © URA.RU

Тарифы ОСАГО могут вырасти в 2020 году, если убыточность страховых компаний продолжит расти. Это следует из обзора Национального рейтингового агентства (НРА).

«Тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации сегмента. В 2020 году возможна корректировка тарифов в сторону увеличения», — цитирует исследование РИА «Новости». Отмечается, что за год объем премий ОСАГО сократился на 11 млрд рублей и остановился на отметке в 154 млрд рублей. Количество договоров на такое страхование сократилось на 538 тысяч и составило 28,5 млн.

Национальное рейтинговое агентство считает ситуацию в сегменте далеко не стабильной. В обзоре говорится, что в России всего 43 страховщика. У 26 компаний коэффициент выплат превышает 77%. При этом растет и средняя выплата. В этом году показатель составил 63,8 тысячи рублей, в прошлом году он был на уровне 59,4 тысячи рублей. Общий объем выплат по рынку вырос на 1,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что стоимость полисa ОСAГО может вырасти на 30%, если отменят коэффициент зa мощность двигателя автомобиля, пишет агенство Nation News. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предпосылок к резкому росту тарифов нет, передает «Национальная служба новостей». По его словам, это «вброс для нагнетания».