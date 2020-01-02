Правозащитники рассказали об издевательствах над заключенными в кемеровском СИЗО. Реакция ФСИН

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Сотрудники СИЗО, которые издевались над заключенными, привлечены к строгой дисциплинарной ответственностиФото: Анна Майорова © URA.RU

В интернете появилось видео с издевательствами над заключенными в СИЗО в Кемеровской области. Сотрудники выводили арестованных из камер и били по головам и спинам. В региональном управлении ФСИН заявили, что все причастные были наказаны.

«События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ГУ ФСИН России по Кемеровской области. По данному факту была проведена внутренняя служебная проверка

Причастные к избиению арестантов в СИЗО в Кемеровской области были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В ведомстве добавили, что материалы проверки были направлены в следственные органы.

Ранее в Сети было опубликовано видео жестокого обращения с заключенными в кузбасском СИЗО. На кадрах сотрудники СИЗО заставляют заключенных выйти из камеры, при этом ударяют их по головам и шеям руками, а после вскрывают пол в камере, передает «Газета Кемерова».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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