Начальство колонии для полицейских тоннами воровало подсолнечное масло

Замначальника колонии вывезла с ее территории свыше трех тонн масла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) попала под суд теперь уже бывшая заместитель начальника ИК №13, начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения и заместителя начальника колонии. Вместе с ней по делу проходит ее сожитель.

«Бывшая работница ИК 1971 года рождения обвиняется по статьям „растрата“, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и „покушение на растрату“. Ее сожитель 1971 года рождения обвиняется в совершении преступления по статье „пособничество в покушении на растрату“», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, обвиняемая, зная, что в столовой для заключенных скопились излишки подсолнечного масла, скрыла эту информацию. Она дважды вывозила с территории ИК излишки подсолнечного масла и продала их одному из предпринимателей. Таким образом она похитила 902,2 кг. На этой сделке работница колонии заработала свыше 60 тысяч рублей.

После этого замначальника колонии решила похитить вновь скопившиеся излишки масла — почти 2,5 тонны — и привлекла к совершению преступления своего сожителя. Масло было так же вывезено с территории ИК. Ущерб колонии составил 96 тысяч рублей.

ИК №13 — колония общего режима, где сидят бывшие полицейские, прокуроры и судьи, совершившие преступления.